«Ветерана Новоросії» посадили в Україні на 10 років

Під час затримання бойовика у нього був військовий квиток «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии», яке безстроково діє на території Росії

У суді доведено, що обвинувачений брав участь у терористичній організації і вчиняв дії з метою зміни меж території України

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 10 років в’язниці з конфіскацією майна командиру відділення першого батальйону територіальної оборони «ДНР» Олександру Скобляку за участь у терористичній організації і вчинення дії з метою зміни меж території і державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 1 липня.

У суді було доведено причетність обвинуваченого до розвідувальної роти третьої окремої мотострілецької бригади Беркут (3 ОМБр) в/ч 08803 «Міноборони «ДНР» (протягом 2016-2019 років був розвідником і здійснював спостереження за військовими позиціями української армії, які розміщувались на в`їзді у Торецьк Донецької області) і першого батальйону територіальної оборони в/ч 08822 «Міноборони «ДНР» (з грудня 2019 року призначили стрілком, а з лютого 2020 року – перевели на посаду командира третього відділення першого механізованого взводу механізованої роти батальйону територіальної оборони).

9 травня 2021 року бойовика Скобляку затримали українські військовослужбовці поблизу смт Новгородське Донецької області. При собі він мав військовий квиток «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии», яке безстроково діє на території Росії.

У суді бойовик повністю визнав вину, щиро розкаявся, зазначив, що готовий нести відповідальність, але просив суворо не карати.

«У ході судового розгляду встановлено, що Олександр Скобляк тривалий час ніс військову службу у складі територистичної організації «ДНР», мав службову вогнепальну зброю, що визнається обвинуваченим та підтверджується наданими стороною обвинувачення фактичними даними. Суд приходить до висновку, що форма вини обвинуваченого характеризується прямим умислом», – сказано у вироку.

До набрання вироком законної сили терорист сидітиме у Бахмутській установі виконання покарань №6.

Як повідомляв «Главком», на початку липня Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «бригади Восток» (нині – це 11 Дунайсько-Єнакіївський полк 1 армійського корпусу народного ополчення «ДНР») Олега Заходякіна у причетності до створення терористичної організації і призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна, крім житла.