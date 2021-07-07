Прокуратура оголосила підозри керівникам донецької катівні «Ізоляція»

Керівник донецької катівні раніше служив у французькому Іноземному легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії

В Офісі генерального прокурора повідомили про викриття і заочне повідомлення про підозру двом керівникам та організаторам підпільної в’язниці «Ізоляція», що в окупованому Донецьку.

«Їм інкримінують участь у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів і звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, з 2014 року мешканець смт Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, зайняв посаду «керівника центру спецоперацій «міністерства державної безпеки ДНР». Разом із своїм заступником – колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора вказують, що «підозрювані беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які підтримують активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими учасниками НЗФ РФ вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються над ними, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах».

«Такі дії є порушенням вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, Додаткового протоколу від 08.06.1977 до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол I). Таким чином, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основні виконавці злочинів, які там вчинялися», – вказали в Офісі.

Досудове розслідування триває.

За даними УП, йдеться про Василя Євдокімова та Станіслава Слєпньова. Перший у 2014 році зайняв посаду «керівника центру спецоперацій «міністерства державної безпеки ДНР». Разом із своїм заступником Слєпньовим, колишнім підприємцем, вони за вказівкою кураторів з РФ організували у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини.

За даними Офісу генпрокурора, загалом нині заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції» 15 особам, встановлено близько 170 постраждалих.

До початку російської агресії у цехах колишнього заводу ізоляційний матеріалів у Донецьку діяв центр сучасного мистецтва «Ізоляція».

Його приміщення захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. Полонені часто називають в’язницю сучасним концтабором.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.

Після визволення з полону Асеєв написав книгу спогадів «Світлий Шлях»: історія одного концтабору».

Її перекладено англійською мовою. В англомовному варіанті твір називається «Табір тортур на Райській вулиці», оскільки типово радянське пропагандистське словосполучення «Світлий Шлях», а саме на донецький вулиці Світого Шляху й розташовано концтабір, західному читачеві є незрозумілим.

Примірники «Табору тортур» безкоштовно розповсюджуватимуться серед закордонних дипломатів.

У книзі Станіслав Асєєв розповідає про своє перебування у полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди потрапив за сфабрикованими звинуваченнями у «шпигунстві» у травні 2017 року.

Звільнили його 29 грудня 2019 року в межах обміну полоненими.

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