В Україні завершилися навчання Sea Breeze-2021

Україна та США спільно провели навчання за участю та підтримкою 32 країн

Навчання Sea Breeze – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року

Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які почалися 28 червня, завершилися. Про це повідомив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

«Навчання Sea Breeze 2021 завершено! Усі покладені завдання виконано в повному обсязі», – заявив Неїжпапа у Facebook.

Навчання Sea Breeze проходили з 28 червня по 10 липня в регіоні Черного моря. Україна та США спільно провели навчання за участю та підтримкою 32 країн.

Раніше керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман заявив, що рівень співробітництва та інтеграції учасників багатонаціональних військових учнів Sea Breeze 2021 був найвищим.

Навчання Sea Breeze – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року згідно з Меморандумом про взаємодію та співпрацю в областях оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України з 1993 року.

Нагадаємо, 28 червня, в чорноморському регіоні розпочалися українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, що організовуються Військово-морськими силами України і шостим оперативним флотом ВМС США.

До слова, у зоні навчань Sea Breeze проводить маневри російська військова авіація.

Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.