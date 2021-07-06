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    Відбиття нападу в морі та стрільби: на «Сі Бриз» відпрацювали перший блок навчань (відео)

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    Наступна фаза &laquo;Сі Бриз-2021&raquo; &ndash; Дунайська. - Відбиття нападу в морі та стрільби: на «Сі Бриз» відпрацювали перший блок навчань (відео)
    Наступна фаза «Сі Бриз-2021» – Дунайська.
    Фото: dpsu.gov.ua

    Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово

    Міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море на навчаннях «Сі Бриз-2021». Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

    «Передача вантажів, буксирування аварійного судна та висадки оглядових груп, формування ордерів кораблів, плавання в строях, сигналовиробництво та контроль цивільного судноплавства – основний перелік вправ, відпрацьованих перед другою частиною морської компоненти – вільною грою», – йдеться у повідомленні.

    Просто на виході з пункту базування відпрацьовувався елемент відбиття нападу швидкісних маломірних катерів, а у відповідному полігоні – артилерійські стрільби по надводній і повітряній цілях.

    Фото: dpsu.gov.ua
    Фото: dpsu.gov.ua

    Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово. Удруге у таких масштабних маневрах флагман морської охорони «Григорій Куроп’ятников», входячи в тактичну групу із потужними представниками ВМС країн НАТО, здійснював керівництво такими стратегічними епізодами, як стрільби, відбиття нападу на судна, а також типово прикордонними елементами – контроль цивільного судноплавства, сигналовиробництво.

    Корабель морської охорони «Поділля» в тактичній групі з кораблями Грузії та ВМС ЗСУ виконували подібний перелік вправ, але в інших районах Чорного моря.

    Паралельно на Дунаї відбувається відпрацювання запланованих елементів. Зважаючи на суттєве стратегічне значення найбільшої суднохідної річки регіону та постійне базування там саме морських прикордонників, їхню роль у забезпеченні первинних дій та готовність як до оперативної протидії власними силами, так і до надання підтримки іншим військовим формуванням, надзвичайно важлива.

    У ДПСУ повідомили, що наступна фаза «Сі Бриз-2021» – Дунайська.

    Зазначимо, занепокоєна через Sea Breeze-2021 Росія посилює угруповання кораблів у морі

    «Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

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    Теги: ЗСУ Міноборони військові навчання військові корабель Україна ВМС Сі Бриз-2020 море
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    Відбиття нападу в морі та стрільби: на «Сі Бриз» відпрацювали перший блок навчань (відео)