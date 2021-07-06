Відбиття нападу в морі та стрільби: на «Сі Бриз» відпрацювали перший блок навчань (відео)

Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово

Міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море на навчаннях «Сі Бриз-2021». Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

«Передача вантажів, буксирування аварійного судна та висадки оглядових груп, формування ордерів кораблів, плавання в строях, сигналовиробництво та контроль цивільного судноплавства – основний перелік вправ, відпрацьованих перед другою частиною морської компоненти – вільною грою», – йдеться у повідомленні.

Просто на виході з пункту базування відпрацьовувався елемент відбиття нападу швидкісних маломірних катерів, а у відповідному полігоні – артилерійські стрільби по надводній і повітряній цілях.

Фото: dpsu.gov.ua

Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово. Удруге у таких масштабних маневрах флагман морської охорони «Григорій Куроп’ятников», входячи в тактичну групу із потужними представниками ВМС країн НАТО, здійснював керівництво такими стратегічними епізодами, як стрільби, відбиття нападу на судна, а також типово прикордонними елементами – контроль цивільного судноплавства, сигналовиробництво.

Корабель морської охорони «Поділля» в тактичній групі з кораблями Грузії та ВМС ЗСУ виконували подібний перелік вправ, але в інших районах Чорного моря.

Паралельно на Дунаї відбувається відпрацювання запланованих елементів. Зважаючи на суттєве стратегічне значення найбільшої суднохідної річки регіону та постійне базування там саме морських прикордонників, їхню роль у забезпеченні первинних дій та готовність як до оперативної протидії власними силами, так і до надання підтримки іншим військовим формуванням, надзвичайно важлива.

У ДПСУ повідомили, що наступна фаза «Сі Бриз-2021» – Дунайська.

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«Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.