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    Двійник Зеленського. На навчаннях «Сі Бриз» помітили схожого на президента матроса (фото)

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    Італійський матрос не перший двійник президента Зеленського - Двійник Зеленського. На навчаннях «Сі Бриз» помітили схожого на президента матроса (фото)
    Італійський матрос не перший двійник президента Зеленського
    Фото: Офіс президента

    Матрос прибув на італійському кораблі Virginio Fasan

    На навчаннях Sea Breeze, які в кінці червня стартували в Чорному морі, помітили двійника президента України Володимира Зеленського. Відповідне фото опублікували на Telegram-каналі «Страна.ua».

    Днями на італійському фрегаті Virginio Fasan, який бере участь в навчаннях, помітили чоловіка, якого можна сплутати з українським президентом.

    Однак на знімку не Зеленський, а італійський матрос, який як дві краплі води схожий на главу української держави.

    Як раніше повідомлялося, двійник президента України Володимира Зеленського Умід Ісабаєв поставив питання українському лідеру в ефірі програми «Центрального телебачення» на НТВ. Він також розповів, що дізнався про схожість із Зеленським тільки після його перемоги на президентських виборах.

    Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

    Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

    Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

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    Теги: Володимир Зеленський Сі Бриз-2020
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    Двійник Зеленського. На навчаннях «Сі Бриз» помітили схожого на президента матроса (фото)