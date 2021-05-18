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    Російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021» загрожують Україні – Хомчак

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    Хомчак зазначив, що Росія все ще намагається повернути Україну до сфери свого впливу - Російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021» загрожують Україні – Хомчак
    Хомчак зазначив, що Росія все ще намагається повернути Україну до сфери свого впливу
    Фото voennoedelo.com

    Ураїнське військове керівництво не виключає, що для посилення тиску на Україну Росія може використати територію інших держав

    Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може використати територію інших держави для тиску на Київ. Зокрема, загрозу для України становлять спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021». Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ України у Facebook.

    За словами Хомчака, українське військове керівництво не виключає, що для посилення політичного та військового тиску на Україну Росія може використати територію та інфраструктуру інших держав.

    «Окрім того, потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021», – йдеться на сторінці Генштабу.

    Хомчак зазначив, що Росія все ще намагається повернути Україну до сфери свого впливу.

    «Втім, кремлівські стратеги гібридних війн не здатні усвідомити, що Україна пройшла точку неповернення і шляху назад вже немає», – додав головнокомандувач ЗСУ.

    Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО.

    Теги: Росія ЗСУ НАТО військові навчання військові Руслан Хомчак
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    Російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021» загрожують Україні – Хомчак