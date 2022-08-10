На Вінниччині пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до сигналу відбою тривоги

Удень 10 серпня мешканці Вінницької області повідомили, що в регіоні чутні вибухи. Перед цим у багатьох регіонах України лунали сирени повітряної тривоги.

Наразі сигналу відбою ще не було подано. Офіційної інформації щодо ситуації на Вінниччині поки немає.

Як відомо, напередодні експерт попередив українців, що у найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними.

Нагадаємо, кілька днів тому рашисти атакували Вінниччину гіперзвуковими ракетами.

Перед цим українські захисники знищили дві рашистські ракети над Вінницькою областю.