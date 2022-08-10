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Вибухи у Криму: окупаційна влада назвала кількість постраждалих

Надія Клочко
glavcom.ua
Вибухи у Криму: окупаційна влада назвала кількість постраждалих
9 серпня прогриміли вибухи у Новофедорівці в окупованому Криму
фото з відкритих джерел

Більшість постраждалих отримали легкі травми

Внаслідок вибухів поблизу Новофедорівки в окупованому Криму постраждало 14 людей, одна людина загинула. Про це повідомив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, пишуть російські ЗМІ.

У «Міністерстві охорони здоров'я» Криму повідомили, що Сакська районна лікарня надала амбулаторну допомогу десяти потерпілим, зокрема двом неповнолітнім. Усі вони зазнали легких травм. Один пацієнт продовжує стаціонарне лікування.

Двоє постраждалих самостійно звернулися за допомогою до Сімферопольської лікарні швидкої медичної допомоги № 6, та після надання необхідної допомоги відправлено додому.

За словами Аксьонова, через вибухи також пошкоджено понад 60 багатоквартирних будинків.

«У нас 62 багатоквартирні будинки пошкоджено та приватні будинки – зараз ведуться обходи, буде інформація», – сказав він.

Представник окупаційної влади Криму уточнив, що окрім житлових будинків було пошкоджено близько 20 комерційних об'єктів. Наразі проводиться збір інформації про збитки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

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Теги: Крим вибух

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