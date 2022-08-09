Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 

Окупанти розлючені через вибухи в Криму

Зараз і надалі не слід ігнорувати сигнал повітряної тривоги

Сьогодні, 9 серпня, в тимчасово окупованому росіянами Криму пролунали масовані вибухи. Це сталося поблизу Новофедорівки, де розташований військовий аеродром окупантів. Росіян ці «хлопки» дуже розізлили. Про це розказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак, пише «24 канал».

Він вважає, що потрібно готуватися до агресивних дій у відповідь, особливо протягом наступних 72 годин. Ймовірним варіантом помсти окупантів є масовані ракетні удари по території України.

«Тому прошу всіх бути дуже уважними і не нехтувати сигналами тривоги», – наголосив Ступак.

Також ексспівробітник СБУ припустив, що після подій у Криму російська армія може отримати наказ наступати на фронті. Керівництво країни-агресорки розлючене настільки, що ворожих солдатів можуть відправити у наступ навіть не підготовленими.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.