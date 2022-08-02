Сили ППО збили дві ракети над Вінниччиною
Повітряна тривога ще триває
Українські захисники знищили дві рашистські ракети над Вінницькою областю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
«Дві ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.
Раніше моніторингові групи повідомили про запуск шести ракет x-101 з акваторії Каспійського моря. Відомо, що ракети випустили з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Зазначимо, що повітряна тривога ще триває.
Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.
Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза.
Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.
До слова, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.
Коментарі — 0