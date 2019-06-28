На Вінниччині вилучили 1,8 тонн підробленого алкоголю



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Слідчими ДБР виявлено та вилучено 1,8 тонн контрафактної алкогольної продукції та 1,1 тонн спирту загальною вартістю приблизно 1,2 млн грн

Група осіб, до якої входять мешканці Вінницької області, налагодила канал контрабандного постачання спирту з Молдови

На Вінниччині правоохоронці перекрили контрабандний канал постачання спирту та виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, група осіб, до якої входять мешканці Вінницької області, налагодила канал контрабандного постачання спирту з Молдови та виготовлення на території Могилів-Подільського району контрафактної алкогольної продукції відомих брендів, повідомили у ДБР.

«У ході проведення п’яти обшуків за юридичними адресами суб’єктів господарювання Могилів-Подільського району слідчими ДБР виявлено та вилучено 1,8 тонн контрафактної алкогольної продукції та 1,1 тонн спирту загальною вартістю приблизно 1,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, припинено діяльність лінії по розливу контрафактної алкогольної продукції, вилучено тару й упаковку, приладдя для виготовлення алкогольних напоїв, автотранспортний засіб марки «КамАЗ», переобладнаний для замаскованого перевезення 15 тонн спирту.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи; про зловживання владою або службовим становищем; про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Наразі правоохоронці документують причетність фігурантів справи до протиправної схеми та їх рольова участь.