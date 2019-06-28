На Вінниччині вилучили 1,8 тонн підробленого алкоголю
Група осіб, до якої входять мешканці Вінницької області, налагодила канал контрабандного постачання спирту з Молдови
На Вінниччині правоохоронці перекрили контрабандний канал постачання спирту та виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
За попередньою інформацією, група осіб, до якої входять мешканці Вінницької області, налагодила канал контрабандного постачання спирту з Молдови та виготовлення на території Могилів-Подільського району контрафактної алкогольної продукції відомих брендів, повідомили у ДБР.
«У ході проведення п’яти обшуків за юридичними адресами суб’єктів господарювання Могилів-Подільського району слідчими ДБР виявлено та вилучено 1,8 тонн контрафактної алкогольної продукції та 1,1 тонн спирту загальною вартістю приблизно 1,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Крім того, припинено діяльність лінії по розливу контрафактної алкогольної продукції, вилучено тару й упаковку, приладдя для виготовлення алкогольних напоїв, автотранспортний засіб марки «КамАЗ», переобладнаний для замаскованого перевезення 15 тонн спирту.
Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи; про зловживання владою або службовим становищем; про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Наразі правоохоронці документують причетність фігурантів справи до протиправної схеми та їх рольова участь.