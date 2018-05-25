На Волині від отруєння масово загинули бджоли

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Правоохоронці встановили, що загалом загинуло близько 400 сімей бджіл

У Волинській області поліція зафіксувала масовий мор бджіл. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

«До чергової частини Турійського відділення поліції надійшло повідомлення про масову загибель бджіл поблизу села Літин та Новий двір. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 326 Кримінального кодексу України», - сказано у повідомлені.

З’ясувалося, що напередодні на полях у цьому районі проводилося обприскування культури ріпаку. Правоохоронці встановили, що загалом загинуло близько 400 сімей бджіл.

Для з’ясування усіх обставин інциденту на місце виїхали співробітники ГУНП у Волинській області на чолі із т.в.о. начальника слідчого управління Андрієм Литвином.

Нині на місці працює комісія з-поміж співробітників поліції, представників Турійської районної адміністрації та Держпродспоживслужби у Волинській області.

За цим фактом відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 326 Кримінального кодексу України, йдеться про порушення санітарних правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. Досудове розслідування триває.