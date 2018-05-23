На Закарпатті голова села повісився на горищі власного будинку

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За словами дружини загиблого, протягом останнього часу він перебував у пригніченому стані

У селі Лалово (Мукачівський район Закарпатської області) скоїв самогубство сільський голова.

Як повідомляє Mukachevo.net, посилаючись на місцеве обласне управління поліції, повідомлення про суїцид правоохоронці отримали 22 травня.

Житель селища 1960 року народження позбавив себе життя шляхом повішання на горищі власного будинку. Поліція передсмертної записки померлого на місці не виявила.

«Як прокоментувала ситуацію правоохоронцям дружина загиблого, її чоловік деякий час був у пригніченому стані. І, скажімо, якось причин вважати, що на нього тисли, або довели його, у неї немає», - зазначила речниця закарпастької поліції Тетяна Щоголєва.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу. Видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Відкрито провадження по статті 115 ККУ (вбивство з позначкою «самогубство»).