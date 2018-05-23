На Закарпатті головного підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка знову залишили під вартою

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Суддя вирішив продовжити термін тримання під вартою підозрюваного ще на 30 діб

Згідно з рішенням Мукачівського міськрайонного суду від 22 травня, підозрюваний проведе під вартою ще 30 діб.

За цей час обвинувачення має намір скерувати обвинувальний акт до суду. Також зауважимо, що наразі справа перекваліфікована слідчими з ч.1 ст. 115 КК України - вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, на п.4 ч.2 ст.115 КК України - умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю.

Захист підозрюваного виступив проти такого клопотання обвинувачення, але суддя вирішив продовжити термін тримання під вартою підозрюваного ще на 30 діб.

Нагадаємо, на початку року 27-річного хлопця зарізали у власному під'їзді. Прибувши на місце виклику слідчо-оперативна група виявила тіло молодого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).Того ж дня, у п'ятницю, 6 січня поліція затримала, оголосила підозру та взяла під варту саме того 26-річного мукачівця, на якого було дане орієнтування. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Джерело: Mukachevo.net