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    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)

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    Проєкт реалізують у рамках святкової програми Всеукраїнського культурного марафону&nbsp; - На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    Проєкт реалізують у рамках святкової програми Всеукраїнського культурного марафону 
    Фото: Мукачівський драматичний театр/Facebook

    «Мандрівка замками Закарпаття» відбудеться 8 серпня у «Мукачівському замку «Паланок»

    Мукачівський драмтеатр покаже вистави з лицарськими боями у замках Закарпаття. Про це повідомили у Facebook Мукачівського драматичного театру.

    «Мукачівський драматичний театр розпочав реалізацію проєкту «Мандрівка Замками Закарпаття» із Ужгородського замку. 1 серпня у внутрішньому дворику Ужгородського замку були представлені дві вистави Театру – «Князь Корятович» за твором Олександра Гавроша у постановці Євгена Тищука та виставу «Балада про дівчинку Агнешку та двох лицарів-суперників» за п'єсою Світлани Новицької у постановці Тетяни Курти. Продовження проєкту «Мандрівка замками Закарпаття» відбудеться 8 серпня у «Мукачівському замку «Паланок», йдеться в повідомленні.

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    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)
    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)

    Відомо, що проєкт реалізують у рамках святкової програми Всеукраїнського культурного марафону «Не забуваючи минуле, погляд у майбутнє» до 30-річчя Незалежності України.

    Нагадаємо, що вистава «Князь Корятович» вже була показана в Мукачівському замку «Паланок» та у липні 2019 року в Тракайському замку у Литві.

    Поціновувачів подібних заходів ще раз запрошують переглянути виставу наступними вихідними.

    Додамо, що в Міністерстві культури та інформаційної політики вирішили, що варто відремонтувати «Палац Потоцьких» у Тульчині.

    Нагадаємо, що Палац Потоцьких у Франківську перебуває у занедбаному стані.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині в центрі Буська, біля палацу графа Казимира Фелікса Бадені, відбувся другий фестиваль у стилі ретро «BadenіFest».

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    Теги: Закарпаття українці День Незалежності
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    На Закарпатті покажуть вистави з лицарськими боями (фото)