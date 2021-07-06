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    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)

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    Палац чахне у чагарниках, усіма забутий та непотрібний - Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Палац чахне у чагарниках, усіма забутий та непотрібний
    Фото: Elena Gryschenko/Facebook

    Палац є унікальним поєднання простоти і розкоші

    Занедбаних пам’яток архітектури в Україні, які потребують реставрації, безліч. Такою перлиною є Палац Когана, що на Вінниччині. Він нікому не потрібний. Про це написала у Facebook Олена Грищенко, яка побувала там на екскурсії.

    «Навіть не знаю, як описати побачене… Позабивали дошками, все позаростало чагарниками і невпинно руйнується. Ще років з десять тому назад тут був дитячий садок, але після пожежі він переїхав, а палац почав свій шлях у небуття», – розповіла пані Олена.

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    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)
    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)

    І додала, що цей палац – це шедевр, поєднання простоти і розкоші, щось магічне.

    «Ми довго блукали по селу, заїхали в нереальні нетрі, нагодували комарів, пішли на злочин, але воно того варте», – ділилася враженнями Грищенко, демонструючи фото палацу.

    Додамо, що колишній головний архітектор Івано-Франківська Володимир Гайдар неодноразово наголошував на тому, що Івано-Франківськ втрачає цінні архітектурні пам’ятки та їхні елементи. Але така «турбота» часом викликає сумнів. Зокрема голова ОУН Віталій Цапович виклав на своїй сторінці у Facebook фото Палацу Потоцьких, який перебуває у занедбаному стані.

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    Теги: пам'ять Вінниччина архітектура
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    Шлях у небуття. На Вінниччині руйнується Палац Когана (фото)