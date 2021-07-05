Палац Потоцьких у руїнах, а його архітектор їздить на Мазді (фото)

Стіни пам'ятки архітектури облуплені та поступово руйнуються, а вікна нагадують казки про занедбані хатинки посеред лісу

Колишній головний архітектор Івано-Франківська Володимир Гайдар неодноразово наголошував на тому, що Івано-Франківськ втрачає цінні архітектурні пам’ятки та їхні елементи. Але така «турбота» часом викликає сумнів.

Зокрема голова ОУН Віталій Цапович виклав на своїй сторінці у Facebook фото Палацу Потоцьких, який перебуває у занедбаному стані.

«Палац Потоцьких у Франківську. Його керівник, великий архітектор всіх часів і народів, який їздить на шикарному автомобілі Mazda, пан Гайдар любить повчати, якою має бути архітектура Франківська... Пане Гайдар наведіть порядок в Палаці Потоцьких, а тоді вже повчайте... Люди ж все бачать і розуміють...», – написав він.

І справді, стіни в Палаці облуплені та поступово руйнуються, а вікна нагадують казки про занедбані хатинки посеред лісу. Іванофранківці обурені.

Додамо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати 2 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

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