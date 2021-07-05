  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Палац Потоцьких у руїнах, а його архітектор їздить на Мазді (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Палац Потоцьких &laquo;розвалюється&raquo;, іванофранківці обурені - Палац Потоцьких у руїнах, а його архітектор їздить на Мазді (фото)
    Палац Потоцьких «розвалюється», іванофранківці обурені
    Фото з відкритих джерел

    Стіни пам'ятки архітектури облуплені та поступово руйнуються, а вікна нагадують казки про занедбані хатинки посеред лісу

    Колишній головний архітектор Івано-Франківська Володимир Гайдар неодноразово наголошував на тому, що Івано-Франківськ втрачає цінні архітектурні пам’ятки та їхні елементи. Але така «турбота» часом викликає сумнів.

    Зокрема голова ОУН Віталій Цапович виклав на своїй сторінці у Facebook фото Палацу Потоцьких, який перебуває у занедбаному стані.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Палац Потоцьких у руїнах, а його архітектор їздить на Мазді (фото)
    Палац Потоцьких у руїнах, а його архітектор їздить на Мазді (фото)

    «Палац Потоцьких у Франківську. Його керівник, великий архітектор всіх часів і народів, який їздить на шикарному автомобілі Mazda, пан Гайдар любить повчати, якою має бути архітектура Франківська... Пане Гайдар наведіть порядок в Палаці Потоцьких, а тоді вже повчайте... Люди ж все бачать і розуміють...», написав він.

    І справді, стіни в Палаці облуплені та поступово руйнуються, а вікна нагадують казки про занедбані хатинки посеред лісу. Іванофранківці обурені.

    Додамо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати 2 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

    Читайте також:
    Теги: пам'ять Івано-Франківщина архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Палац Потоцьких у руїнах, а його архітектор їздить на Мазді (фото)