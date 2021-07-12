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    У Данії збудували найвищий у світі піщаний замок (відео)

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    Рекорд присвятили пандемії - У Данії збудували найвищий у світі піщаний замок (відео)
    Рекорд присвятили пандемії

    На відео показали, як будували рекордну споруду

    Найвищий у світі замок з піску спорудили у Данії.

    Піщаний замок має висоту 21,16 м. Про це інформує ВВС Україна.

    Це досягнення присвятили ситуації з пандемією.

    Тому на верхівці замку спорудили корону.

    Нагадаємо, у світі закінчується один із найважливіших товарів – пісок. Він вважається найбільш затребуваним ресурсом після води.

    Пісок є основною речовиною, що використовується при будівництві доріг, мостів, високошвидкісних поїздів, а також при виробництві скла, кремнієвих чіпів та іншого.

    Світ вже зіткнувся з його дефіцитом, що стане однією з найбільших проблем 21 століття, пророкують експерти.

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    Теги: пляжі Україна
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    У Данії збудували найвищий у світі піщаний замок (відео)