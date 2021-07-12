У Данії збудували найвищий у світі піщаний замок (відео)
На відео показали, як будували рекордну споруду
Найвищий у світі замок з піску спорудили у Данії.
Піщаний замок має висоту 21,16 м. Про це інформує ВВС Україна.
Це досягнення присвятили ситуації з пандемією.
Тому на верхівці замку спорудили корону.
Нагадаємо, у світі закінчується один із найважливіших товарів – пісок. Він вважається найбільш затребуваним ресурсом після води.
Пісок є основною речовиною, що використовується при будівництві доріг, мостів, високошвидкісних поїздів, а також при виробництві скла, кремнієвих чіпів та іншого.
Світ вже зіткнувся з його дефіцитом, що стане однією з найбільших проблем 21 століття, пророкують експерти.