У Данії збудували найвищий у світі піщаний замок (відео)

На відео показали, як будували рекордну споруду

Найвищий у світі замок з піску спорудили у Данії.



Піщаний замок має висоту 21,16 м. Про це інформує ВВС Україна.

Це досягнення присвятили ситуації з пандемією.

Тому на верхівці замку спорудили корону.

Нагадаємо, у світі закінчується один із найважливіших товарів – пісок. Він вважається найбільш затребуваним ресурсом після води.

Пісок є основною речовиною, що використовується при будівництві доріг, мостів, високошвидкісних поїздів, а також при виробництві скла, кремнієвих чіпів та іншого.

Світ вже зіткнувся з його дефіцитом, що стане однією з найбільших проблем 21 століття, пророкують експерти.

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