На Вінниччині нарешті відреставрують Палац Потоцьких (фото)

В Палаці Потоцьких у дуже ганебному стані перебуває дах, за ремонт якого візьмуться передусім

У Міністерстві культури та інформаційної політики вирішили, що варто відремонтувати «Палац Потоцьких» у Тульчині. Про це на сторінці в Facebook повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

На засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при управлінні містобудування та архітектури ОДА одноголосно проголосували «за».

Сергій Борзов наголосив: «Мова про перший етап реставрації головного корпусу. Його насамперед треба зберегти. Аби не втратити. Тут вчаться і працюють – це приміщення Тульчинського фахового коледжу культури. Так, у будівлі немає централізованого опалення. А дах вимагає термінового ремонту, аби не доводити пам’ятку архітектури до аварійного стану», – уточнив він.

Сергій Борзов додав, що загалом бюджет програми «Велика реставрація» на 2021-й рік складає два млрд грн. «Але все поступово. Має бути початок. Ми його зробили», – пояснив Борзов.

Проєкт першого етапу передбачає реставрацію даху, заміну вікон та вхідних дверей, реставрацію фасаду з ремонтом північної тераси портику та ремонтом підлоги вхідної галереї, ремонтні роботи внутрішніх приміщень.

Додамо, що Палац Потоцьких у Франківську перебуває у занедбаному стані.

Нагадаємо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати два млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

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