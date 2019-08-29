На Закарпатті суд оштрафував кафе на 250 тисяч за пісні Шакіри, Ріанни та Лопес



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Відповідач не надав доказів правомірності використання зафіксованих музичних творів

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позов про стягнення 242 тисяч гривень компенсації за порушення майнових авторських прав у кафе в місті Мукачево через програвання пісень Шакіри, Дженніфер Лопес та Ріанни.

Про це йдеться у рішенні Господарського суду Закарпатської області.

Позов було подано Організацією колективного управління авторськими та суміжними правами (ОКУАСП, партнерська організація УЛАСП) в інтересах приватного підприємства «Світова музика».

Підставою для подання позову стало проведення контрольного прослуховування у приміщенні кафе в липні 2016 року. Тоді представником ОКУАСП було зафіксовано використання у закладі пісень «Papi» у виконанні Дженніфер Лопес, «If It Ain't Love» у виконанні Джейсона Деруло та «Can't Remember To Forget You» у виконанні Шакіри та Ріанни.

В ході розгляду справи відповідач, не надав доказів правомірності використання зафіксованих музичних творів. Тому суд констатував, що використання музичних творів у закладі відбувалося без дозволу відповідного правовласника та без сплати авторської винагороди.

Cуд задовольнив вимогу позивача стягнути компенсацію у розмірі 42 мінімальні заробітні плати (80 682 грн.) за кожне порушення, загалом -242 046 грн. При цьому в матеріалах справи зазначається, що коефіцієнт 42, застосований позивачем, знаходиться в нижній частині шкали допустимої компенсації (від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, пункт «г» частини другої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).