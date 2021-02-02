Киянин відправляв у посилці до М’янми складову винищувача (фото)

У бандеролі була автономна рульова машина АРМ-150М для літальних апаратів військового призначення

Митники вилучили предмет військового призначення

Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні до М’янми прилад військового призначення, складову винищувача МіГ-29. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Як зазначив в декларації відправник-киянин, в бандеролі, яка прямувала за кордон, мали знаходитися запчастини.

Однак, як встановили митні експерти, виявлений прилад – це автономна рульова машина АРМ-150М для літальних апаратів військового призначення, а саме для керування по тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління МіГ-29. Проте, як відомо, бойова і спеціальна військова техніка взагалі не може перебувати у власності громадян.

Згідно з українським законодавством, вивезення таких приладів можливе лише за наявності відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю. Такі документи митниці відправником не надавалися.

Таким чином, киянин відправив за кордон товар, пересилання якого через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях заборонено як українським законодавством, так і актами Всесвітнього поштового союзу.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за статтями 472 та 473 Митного кодексу України.

Прилад вилучено.

Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік.

Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш рішуче засудив арешт політичних лідерів М'янми. Він закликав дотримуватися демократичних норм і вирішувати розбіжності за допомогою діалогу.