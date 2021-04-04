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    На Закарпатті візьмуться за паспортизацію мініскульптур

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    На Закарпатті дуже дбайливо ставляться до культурної спадщини - На Закарпатті візьмуться за паспортизацію мініскульптур
    На Закарпатті дуже дбайливо ставляться до культурної спадщини
    Фото з відкритих джерел

    На території Закарпаття маленьких скульптур уже понад 80

    В Ужгороді, де нараховується майже півсотні мініскульптур, проведуть їх паспортизацію. Про це інформує Закарпаття онлайн.

    Потреба у впорядкуванні мініскульптурок – на часі. Адже досі вони були народним надбанням і фактично нікому не належали, тому ніхто не ніс за них відповідальність. Прикрі випадки зникнення статуеток періодично мали місце, деякі поверталися на місце.

    Зазначається, що квести, селфі, фотосесії, екскурсії, персональні сторінки у соцмережах – мініскульптурки та історичні факти, що пов’язують їх з Ужгородом певної епохи подобаються не лише місцевим жителям, а й туристам.

    Варто зазначити, що на території Закарпаття їх вже понад 80.

    Уже стало доброю традицією щороку поповнювати колекцію статуеток, як правило присвяченим ювілеям. 2021 рік – не виняток. Цьогоріч у планах – чотири нових витвори.

    Відомо, що прохання фахівців з туризму підтримали депутати Ужгородської міської ради і прийняли відповідне рішення на останньому 4 засіданні міської ради 30 березня 2021 року. Доручили управлінню культури провести паспортизацію мініскульптурок, аби після обліку взяти їх на баланс міста. А міні-скульптурна історія Ужгорода та краю буде і надалі розширюватися, приваблюючи туристів.

    Додамо, що в Ужгороді анонсували появу нового цікавого історично-туристичного об'єкта в традиції мініскульптур.

    Теги: Закарпаття мистецтво Ужгород
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