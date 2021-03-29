На Закарпатті з вікна лікарні випала жінка

Жінка перебувала в медзакладі на лікуванні

У місті Виноградів Закарпатської області сталася трагедія: з вікна четвертого поверху випала жінка.

Про це Mukachevo.net підтвердили правоохоронці в Головному управлінні Національної поліції Закарпаття.

За попередніми даними, випадок стався у суботу, 27 березня, близько 11 години у місцевій лікарні.

Відомо, що жінка, 1968 року народження, випала з четвертого поверху. Вона знаходилась там на лікуванні.

Більше деталей у поліції поки що не розголошують.

Як повідомлялося, 15 березня з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. Її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли.

Того ж дня у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

28 березня в Києві на вулиці Лисківській, 32/51 чоловік середніх років вистрибнув з вікна.