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    На Закарпатті з вікна лікарні випала жінка

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    Трагедія сталася у Виноградівській районній лікарні - На Закарпатті з вікна лікарні випала жінка
    Трагедія сталася у Виноградівській районній лікарні
    Фото: Виноградівська міська рада

    Жінка перебувала в медзакладі на лікуванні

    У місті Виноградів Закарпатської області сталася трагедія: з вікна четвертого поверху випала жінка.

    Про це Mukachevo.net підтвердили правоохоронці в Головному управлінні Національної поліції Закарпаття.

    За попередніми даними, випадок стався у суботу, 27 березня, близько 11 години у місцевій лікарні.

    Відомо, що жінка, 1968 року народження, випала з четвертого поверху. Вона знаходилась там на лікуванні.

    Більше деталей у поліції поки що не розголошують.

    Як повідомлялося, 15 березня з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. Її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли.

    Того ж дня у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

    Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

    28 березня в Києві на вулиці Лисківській, 32/51 чоловік середніх років вистрибнув з вікна.

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    Теги: трагедія Закарпаття смерть самогубство поліція жінка
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