В Ужгороді з’явиться мініатюрна скульптура, що розмовляє

Баффало Білл заговорить добре відомим ужгородській малечі голосом

В Ужгороді анонсували появу нового цікавого історично-туристичного об'єкта в традиції мініскульптур. Про це інформує Закарпаття онлайн.

Невеличка скульптура присвячена цікавому факту з історії Ужгорода. У 1906 році місто відвідав всесвітньо відомий колектив з Америки під керівництвом найуспішнішого шоу-мена того часу Баффало Білла. Цю подію дослідив й описав ужгородський історик Йосип Кобаль.

Історик Йосип Кобаль розповів: «Працюючи у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї та досліджуючи архіви, в одній зі старих угорських газет я натрапив на згадку про цю подію. Почав детальніше її досліджувати, адже, хоч минуло й понад 100 років, виступ шоу «Дикий Захід Баффало Білла» й досі залишається масштабною розважальною подією в історії міста. Втім, Ужгород про це не знав, ніхто раніше про це не писав. Тому я намагався зібрати максимальну кількість відомостей про європейський тур Баффало Білла, зокрема й вистави в Ужгороді».

Зі своїм шоу команда Баффало Білла об'їздила усю Америку та Європу. 27 червня 1906 року легендарну виставу, участь в якій взяли сотні представників різних народів світу і величезна кількість тварин змогли побачити й ужгородці.

«Про цю цікаву історичну подію в Ужгороді мало хто знає. Тож ми вирішили увіковічити її в уже традиційно ужгородському стилі мініскульптур. Довкола ідеї об’єдналися наші місцеві митці», – повідомила керівниця Фонду Андрія Півня Віра Півень.

А оживила історичних персонажів шоу «Дикий Захід Баффало Білла» місцева скульпторка Емма Русин.

За словами мисткині, це не просто скульптурка, а ціла композиція. «Я перечитала величезну кількість інформації, переглянула всі можливі архівні фотографії, аби не лише зобразити персонажів, а передати їх характери, особливий образ кожного. Особисто мені дуже припав до душі індіанець Сидячий Бик – національний народний герой США. Щось є у ньому особливе. Тому робота над цим персонажем запам’яталася найбільше», – розповіла Емма Русин.

Мінікомпозиція «Дикий Захід Баффало Білла» стане першою фігуркою в Ужгороді, яка буде розмовляти. Баффало Білл заговорить добре відомим ужгородській малечі голосом, його озвучить актор Закарпатського академiчного обласного театру ляльок «БАВКА» Микола Карпенко.

Додамо, що до Вінницького обласного краєзнавчого музею після реставрації повернули легендарний стіл Симона Петлюри.