Поліція назвала можливу причину вибуху на заводі в Дніпрі



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Займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

У будівлі складського приміщення зруйновано дах та частково пошкоджені стіни

За фактом вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. У будівлі складського приміщення зруйновано дах та частково пошкоджені стіни», - заявили в поліції.

За фактом події розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Повідомлення про вибух надійшло до Індустріального відділення поліції м. Дніпро 28 жовтня близько 21:50. Як було встановлено, займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот.

Попередня причина займання – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Всі обставини події встановлюються.

Раніше ЗМІ повідомили, що у понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.

За даними очевидців, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки, і люди подумали, що стався землетрус.

Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.