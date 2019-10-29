Поліція назвала можливу причину вибуху на заводі в Дніпрі
Займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот
У будівлі складського приміщення зруйновано дах та частково пошкоджені стіни
За фактом вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
«Внаслідок події ніхто не постраждав. У будівлі складського приміщення зруйновано дах та частково пошкоджені стіни», - заявили в поліції.
За фактом події розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
Повідомлення про вибух надійшло до Індустріального відділення поліції м. Дніпро 28 жовтня близько 21:50. Як було встановлено, займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот.
Попередня причина займання – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Всі обставини події встановлюються.
Раніше ЗМІ повідомили, що у понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.
За даними очевидців, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки, і люди подумали, що стався землетрус.
Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.
За даними ДСНС, внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.