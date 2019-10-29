  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція назвала можливу причину вибуху на заводі в Дніпрі

    • Розсилка
    <p>Займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот</p> - Поліція назвала можливу причину вибуху на заводі в Дніпрі

    Займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот

    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    У будівлі складського приміщення зруйновано дах та частково пошкоджені стіни

    За фактом вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Внаслідок події ніхто не постраждав. У будівлі складського приміщення зруйновано дах та частково пошкоджені стіни», - заявили в поліції.

    За фактом події розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

    Повідомлення про вибух надійшло до Індустріального відділення поліції м. Дніпро 28 жовтня близько 21:50. Як було встановлено, займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот.

    Попередня причина займання – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

    Всі обставини події встановлюються.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.

    За даними очевидців, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки, і люди подумали, що стався землетрус.

    Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.

    За даними ДСНС, внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.

    пожежа вибух ДСНС Дніпро розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ