У Києві горіли три автомобілі



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BMW врізався у стовп і загорівся Фото: ДСНС

Рятувальники два рази виїжджали на ліквідацію пожеж в авто

За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію автомобільних пожеж. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві

Так, 29 жовтня, о 20:54 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на проїжджій частині дороги на вул. Жилянській, 99 внаслідок ДТП за участю автомобіля BMW в пошкодженій автівці виникла пожежа. На місце події виїхали рятувальники Шевченківського району. О 21:19 до чергової частини була передана інформація про повну ліквідацію загоряння. В результаті пожежі автомобіль згорів повністю.

Наступний виклик стосовно автомобільної пожежі надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві вже 30 жовтня о 03:15. За наданою інформацією, у дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Renault виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Mitsubishi. На місце події виїхали рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 04:12 вогнеборці загасили пожежу.

Внаслідок займання в автомобілі Renault пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття, а в автомобілі Mitsubishi - пошкоджено лакофарбове покриття задньої лівої частини автомобіля.

У всіх вищезазначених випадках ніхто не постраждав.

Причини виникнення даних пожеж з’ясовуються.