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    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі

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    Наслідки вибуху на заводі &laquo;Потоки&raquo; в&nbsp;Дніпрі - Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Наслідки вибуху на заводі «Потоки» в Дніпрі
    Фото: ТСН

    Відразу після вибуху почалася пожежа на складі з сировиною

    Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.

    Про це повідомляє ТСН.

    Відразу після вибуху почалася пожежа на складі з сировиною, яку пожежникам довелося гасити з великими труднощами.

    Відзначається, що на територію підприємства також відмовилися пускати представників ДСНС.

    «Могла бути пилоповітряна суміш. Могла бути газоповітряна суміш. Може, в них балони з пропаном. І те, й інше вибухає з великою силою. Сильніше, ніж тротил вибухає», - заявив заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко.

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    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
    Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі

    Нагадаємо, увечері в понеділок, 28 жовтня, в промисловій зоні на лівому березі міста Дніпро прогримів потужний вибух.

    пожежа вибух ДСНС Дніпро завод рятувальники
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