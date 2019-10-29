Стали відомі подробиці сильного вибуху на заводі в Дніпрі
Відразу після вибуху почалася пожежа на складі з сировиною
Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.
Про це повідомляє ТСН.
Відразу після вибуху почалася пожежа на складі з сировиною, яку пожежникам довелося гасити з великими труднощами.
Відзначається, що на територію підприємства також відмовилися пускати представників ДСНС.
«Могла бути пилоповітряна суміш. Могла бути газоповітряна суміш. Може, в них балони з пропаном. І те, й інше вибухає з великою силою. Сильніше, ніж тротил вибухає», - заявив заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко.
Нагадаємо, увечері в понеділок, 28 жовтня, в промисловій зоні на лівому березі міста Дніпро прогримів потужний вибух.