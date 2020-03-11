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    Княжицький: у Зеленського планують під прикриттям коронавірусу заборонити масові акції і «протягнути» антиукраїнські закони

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    <span>Народний депутат з фракції &laquo;Європейська солідарність&raquo; Микола Княжицький</span> - Княжицький: у Зеленського планують під прикриттям коронавірусу заборонити масові акції і «протягнути» антиукраїнські закони
    Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький
    Фото: eurosolidarity.org

    У «Європейській солідарності» закликають вимагати від влади перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві

    У владних кабінетах планують скористатися ситуацією навколо коронавірусу, щоб заборонити масові акції протесту і швидко ухвалити антиукраїнські закони. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

    «План влади наступний: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час прийняти спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо прийняти закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі. І головне – нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу» .

    «Тому ми вже маємо думати про сучасні форми боротьби для захисту демократії і державності. Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються», – нагадав Микола Княжицький.

    Як повідомлялось, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков видав розпорядження, у якому «наполегливо рекомендує» усім депутатам скасувати або перенести свої закордонні відрядження через поширення коронавірусу у країнах світу.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

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