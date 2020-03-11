  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Разумков скасував усім нардепам закордонні відрядження через коронавірус

    • Розсилка
    Разумков скасував усім нардепам закордонні відрядження через коронавірус

    У парламенті також проводитимуть дезінфекцію

    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков видав розпорядження, у якому «наполегливо рекомендує» усім депутатам скасувати або перенести свої закордонні відрядження через поширення коронавірусу у країнах світу.

    «Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі», – йдеться у чаті «Слуги народу».

    Зазначається, що на входах до парламенту будуть встановлені засоби для дезінфекції рук.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Читайте також:
    Кабмін лікар карантин уряд Дмитро Разумков коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ