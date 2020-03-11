Разумков скасував усім нардепам закордонні відрядження через коронавірус



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У парламенті також проводитимуть дезінфекцію

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков видав розпорядження, у якому «наполегливо рекомендує» усім депутатам скасувати або перенести свої закордонні відрядження через поширення коронавірусу у країнах світу.

«Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі», – йдеться у чаті «Слуги народу».

Зазначається, що на входах до парламенту будуть встановлені засоби для дезінфекції рук.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

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