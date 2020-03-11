Представниця Кабміну в Раді написала заяву про відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олену Шуля Кабмін затвердив на посаді свого представника у Верховній Раді 15 листопада 2019 року Фото: Укрінформ

Олена Шуляк ззазначила, що після відставки уряду Гончарука їй важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олена Шуляк залишає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній Раді. Відповідну заяву вона опублікувала у Facebook.

«Я залишаю посаду представника Кабміну у Верховній Раді. Протягом останніх місяців я тісно співпрацювала з урядом Гончарука і чесно підтримувала їх ініціативи, бо знаю: в них велике майбутнє. Боротьба з корупцією, діджиталізація, велика приватизація, велике будівництво тощо — програми, які назавжди асоціюватимуться з урядом Гончарука, бо скоро принесуть Україні багато позитиву», - написала Шуляк.

Депутат додала, що після відставки уряду Гончарука їй важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї.

«Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ. З попереднім складом мені вдалося це зробити, адже з Олексієм (Гончаруком - ред.) ми працювали разом задовго до його призначення. Декілька років ми аналізували законотворчі процеси в Україні та вдосконалювали їх в команді Офісу ефективного регулювання. Саме тому у листопаді минулого року я швидко «включилася» в процес. Зараз я не певна, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права», - зазначила Шуляк.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року Кабінет міністрів затвердив Олену Шуляк на посаді свого представника у Верховній Раді.

Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У новому уряді Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.

Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.