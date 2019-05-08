На Запоріжжі ділки крали з військової частини використані боєприпаси і здавали на металобрухт



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Знайдені боєприпаси зловмисники самостійно розбирали та реалізовували як металобрухт Фото: прес-центр СБУ

Група, до складу якої входило понад 12 місцевих жителів, займалась несанкціонованими розкопками на території військового складу

Співробітники Служби безпеки блокували незаконний збут елементів відпрацьованих боєприпасів, що знаходились на території колишнього складу артилерійського озброєння однієї з військових частин Мелітопольського району Запорізької області.

Про це 8 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що група, до складу якої входило понад 12 місцевих жителів, займалась несанкціонованими розкопками на території військового складу. Протиправними діями «копачів» керував начальник охорони військового об’єкту.

«Знайдені боєприпаси зловмисники самостійно розбирали та реалізовували як металобрухт. Співробітники СБУ задокументували, що за один день ділки видобували від двох до п’яти тонн використаних боєприпасів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з автомобіля та у службовому кабінеті керівника групи майже дві тонни розібраних боєприпасів. Також на території полігону виявлено майже 300 артилерійських снарядів, підготовлених до розбирання для продажу.

За висновками експертів, протиправна діяльність зловмисників могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема, на території населених пунктів регіону.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення начальнику складу про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій.