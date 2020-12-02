Вибух у будинку на Позняках: коли постраждалі отримають допомогу від міста

Віталій Кличко заспокоїв: усі постраждалі родини отримають матеріальну допомогу

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто виконує свої зобов’язання і виплатить фінансову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, який у червні постраждав від вибуху. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Як я неодноразово говорив, місто виконає всі фінансові зобов’язання, що взяло перед постраждалими від вибуху у будинку на Позняках, де 40 родин залишилися без даху над головою. Зазначу, допомогу на облаштування нового житла ми можемо виплачувати тільки після того, як люди це житло отримають, оформлять право власності на нього та відмовляться від житла в зруйнованому будинку. Квартири, нагадаю, надає Офіс президента», - підкреслив Кличко.

За його словами, двом родинам, що отримали житло, місто вже виплатило фінансову допомогу на його ремонт та облаштування.

Ще одна постраждала отримала документи на право власності і до кінця року отримає кошти від міста.

Шість сімей, що вже мають документи на житло, - в процесі отримання фінансової допомоги.

Сім родин завершують оформлення документів на право власності на житло і після цього також отримають фінансову допомогу від міста.

«Підкреслю: кошти виділили з бюджету столиці для допомоги усім постраждалим мешканцям. І ці гроші нікуди не подінуться. Їх видаватимуть родинам після отримання документів на право власності на житло і наступного року», - наголосив Кличко.

Він нагадав, що одразу після трагедії місто вже виплатило матеріальну допомогу мешканцям від 50 до 100 тисяч гривень. Крім того, фонд «Майбутній Київ» виділив їм по 2,5 тисячі гривень на відновлення втрачених документів.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.