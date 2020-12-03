Covid-19 в регіонах: в антилідерах опинилися Київ і Запоріжжя

За минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей

За минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей

У Києві вчора виявили 1364 нових хворих на коронавірус, у Запорізькій області – 1060

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі нових хворих за день. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях», – повідомив Степанов.

При цьому захворюваність по областях і у Києві вигладає наступним чином:

Київ – 75 376 (+1 364 за добу)

Вінницька – 17 988 (+273)

Волинська – 25 121 (+330)

Дніпропетровська – 40 966 (+818)

Донецька – 24 175 (+423)

Житомирська – 30 630 (+397)

Закарпатська – 23 880 (+234)

Запорізька – 33 615 (+1 060)

Івано-Франківська – 38 080 (+534)

Київська – 40 427 (+924)

Кіровоградська – 5 701 (+195)

Луганська – 6 610 (+143)

Львівська – 48 144 (+667)

Миколаївська – 19 894 (+446)

Одеська – 47 920 (+935)

Полтавська – 23 926 (+635)

Рівненська – 32 223 (+425)

Сумська – 31 184 (+830)

Тернопільська – 28 673 (+298)

Харківська – 57 267 (+906)

Херсонська – 11 087 (+428)

Хмельницька – 30 943 (+715)

Черкаська – 24 776 (+730)

Чернівецька – 34 432 (+282)

Чернігівська – 19 722 (+504)

Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників. Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.

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