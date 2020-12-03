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    Covid-19 в регіонах: в антилідерах опинилися Київ і Запоріжжя

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    <span>За минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14&nbsp;496 людей</span> - Covid-19 в регіонах: в антилідерах опинилися Київ і Запоріжжя
    За минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей

    У Києві вчора виявили 1364 нових хворих на коронавірус, у Запорізькій області – 1060

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі нових хворих за день. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях», – повідомив Степанов.

    При цьому захворюваність по областях і у Києві вигладає наступним чином:

    • Київ – 75 376 (+1 364 за добу)
    • Вінницька – 17 988 (+273)
    • Волинська – 25 121 (+330)
    • Дніпропетровська – 40 966 (+818)
    • Донецька – 24 175 (+423)
    • Житомирська – 30 630 (+397)
    • Закарпатська – 23 880 (+234)
    • Запорізька – 33 615 (+1 060)
    • Івано-Франківська – 38 080 (+534)
    • Київська – 40 427 (+924)
    • Кіровоградська – 5 701 (+195)
    • Луганська – 6 610 (+143)
    • Львівська – 48 144 (+667)
    • Миколаївська – 19 894 (+446)
    • Одеська – 47 920 (+935)
    • Полтавська – 23 926 (+635)
    • Рівненська – 32 223 (+425)
    • Сумська – 31 184 (+830)
    • Тернопільська – 28 673 (+298)
    • Харківська – 57 267 (+906)
    • Херсонська – 11 087 (+428)
    • Хмельницька – 30 943 (+715)
    • Черкаська – 24 776 (+730)
    • Чернівецька – 34 432 (+282)
    • Чернігівська – 19 722 (+504)

    Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людейЗокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників. Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.

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    Теги: Запоріжжя Київ міністр Запорізька область Максим Степанов хвороби коронавірус
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