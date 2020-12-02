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    Новини

    СБУ виявила схрон з мінами поблизу держпідприємства

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    В арсеналі було 56 артилерійських мін калібру 120 мм - СБУ виявила схрон з мінами поблизу держпідприємства
    В арсеналі було 56 артилерійських мін калібру 120 мм

    Співробітники спецслужби знайшли арсенал у лісосмузі неподалік Запоріжжя

    Служба безпеки України виявила у Запорізькій області схованку, де зберігалося 56 артилерійських мін калібру 120 мм. Про це повідомляється на сайті СБУ.

    Співробітники спецслужби знайшли арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру.

    «Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного із стратегічних державних підприємств», ─ йдеться у повдіомленні.

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    Зазначається, що наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Виявлення та знешкодження арсеналу проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялося, на Закарпатті чоловік закопав на подвір’ї понад тисячу набоїв.

    Теги: Запоріжжя СБУ схованка зброї боєприпаси
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