На Житомирщині чоловік розбещував своїх дочок-близнят



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Житомирській області батько розбещував своїх дочок-близнючок

Батько-одинак мав піклуватися про своїх шестирічних дочок, але тепер дітей передали бабусі

Суд взяв під варту жителя Житомирської області, підозрюваного в розбещенні дочок-близнят. Про це повідомляє прокуратура області у четвер, 13 лютого.

Чоловіка заарештували на два місяці без права внесення грошової застави.

«За версією слідства, 38-річний батько-одинак, на якого покладено обов'язки щодо виховання та піклування про двох малолітніх дітей-близнюків, здійснював розпусні дії відносно своєї рідної 6-річної дочки», - сказано в повідомленні.

Слідчі припускають, що чоловік міг розбещувати і другу дитину. Зараз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення малолітніх, вчинене членами сім'ї або близькими родичами, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього).

Дітей передали бабусі. Вирішується питання про встановлення над ними опіки.

Розслідування цієї справи триває.