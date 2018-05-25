На Житомирщині ділок виготовляв спирт з омивача для авто

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Фото: Державна фіскальна служба України

Правоохоронці вилучили 2,5 тонни рідини з характерним запахом спирту вартістю 712 тис. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області зупинили діяльність підпільного цеху з виробництва спирту.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

«В рамках проведення операції «Акциз-2018» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 204 КК України встановлено жителя Житомирської області, який у період з 2017 року по теперішній час незаконно виготовляв спирт з технічної рідини, яка використовується, як омивач для скла автомобілів», - говориться у повідомленні.

Під час обшуку правоохоронцями було вилучено 2,5 тонни рідини з характерним запахом спирту вартістю 712 тис. грн., обладнання, ємності для розливу та зберігання, шланги, фільтри тощо на орієнтовну суму 500 тис. грн., автотранспортний засіб на орієнтовну суму 200 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.