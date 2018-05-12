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    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес

    • Сьогодні, 04:29
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    У командир пожежної частин вилучено майже 5 кг сухої подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад 60 рослин канабісу

    Працівники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно з працівниками Головного управління Нацполіції в області, затримали командира відділення пожежної частини за місцем проживання, відразу після збуту ним наркотичної сировини.

    Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

    Як розповіли у прокуратурі, під час досудового слідства було встановлено, що командир відділення державної пожежної районної частини Управління ДСНС України в області налагодив збут наркотичної речовини.

    Працівниками було здійснено контрольну закупку речовини, яка, за висновком експерта, є канабісом.

    Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання командира пожежної частини, із залученням службового собаки, виявлено та вилучено майже 5 кг сухої подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад 60 рослин канабісу, а також банківські картки, службове посвідчення, 3 тис. грн, бойові припаси до гладкоствольної зброї.

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    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес
    На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес

    Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

    кримінал ДСНС наркотики Житомирщина
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