На Житомирщині командир пожежної частини організував наркобізнес

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У командир пожежної частин вилучено майже 5 кг сухої подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад 60 рослин канабісу

Працівники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно з працівниками Головного управління Нацполіції в області, затримали командира відділення пожежної частини за місцем проживання, відразу після збуту ним наркотичної сировини.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

Як розповіли у прокуратурі, під час досудового слідства було встановлено, що командир відділення державної пожежної районної частини Управління ДСНС України в області налагодив збут наркотичної речовини.

Працівниками було здійснено контрольну закупку речовини, яка, за висновком експерта, є канабісом.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання командира пожежної частини, із залученням службового собаки, виявлено та вилучено майже 5 кг сухої подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад 60 рослин канабісу, а також банківські картки, службове посвідчення, 3 тис. грн, бойові припаси до гладкоствольної зброї.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.