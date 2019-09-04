На Житомирщині поліція почала проводити рейди, щоб завадити нелегальному видобутку бурштину



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Поліцейські вилучили мотопомпу, пожежні рукави та інше обладнання, що застосовувалось копачами бурштину

У перший же день роботи моніторингової групи поліцейські виявили нелегалів у лісовому масиві неподалік с. Обища

На Житомирщині 3 вересня створена спеціальна моніторингова група поліції з протидії нелегальному видобутку бурштину у північних районах області.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Наказом по ГУНП створено спеціальну моніторингову групу, до її складу увійшли працівники кількох підрозділів апарату, у тому числі інспекції з особового складу УКЗ. Їх завдання визначити ефективність наших заходів із протидії нелегальним бурштиношукачам та водночас посилити уже залучені до цієї роботи сили», - заявив т.в.о. начальника ГУНП в області Сергій Крупєй.

У перший же день роботи моніторингової групи поліцейські виявили нелегалів у лісовому масиві неподалік с. Обища.

«Поліцейські застали посеред галявини чотирьох чоловіків, усі жителі с. Обища від 28 до 24 років, які розмивали грунт у пошуках бурштину. Під час документування усіх обставин події копачі намагалися приховати сліди своєї протиправної діяльності, скинувши мотопомпу в канаву з водою», - повідомили в поліції.

Поліцейські вилучили мотопомпу, пожежні рукави та інше обладнання, що застосовувалось копачами. На місце прибула слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 3-річного позбавлення волі.

«Наша моніторингова група працюватиме постійно і щодня за іншим маршрутом. Ми плануємо охопити усі місця можливого видобутку на території північних районів Житомирщини», - розповів керівник рейдувальників.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Житомирської області.

В ГПУ нагадали, що перебуваючи на Житомирщині, президент Володимир Зеленський наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

Нагадаємо, у Житомирській області п'ятьом людям повідомлено про підозру в незаконному видобутку бурштину.