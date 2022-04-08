Для обстрілу Маріуполя рашисти розконсервували іржаві мегабомби (фото)

Росія використовує у війні проти Україні бомби, які востаннє скидали на Афганістан у 80-х роках минулого століття

Російські війська використовують у війні проти України старі радянські фугасні бомби

Для бомбардувань Маріуполя на складах російського міністерства оборони були знайдені фугасні бомби ФАБ-3000-М46. Про це повідомив Telegram-канал Fighterbomber.

Пізніше цю інформацію розповсюдили російські ЗМІ.

Фугасні бомби – найпотужніші авіаційні бомби основного призначення (такі, що не несуть ядерного заряду). Авіабомба ФАБ-3000-М46 є однією із найбільших фугасних бомб в історії російського військовопромислового комплексу. Більшими за цей боєприпаси є лише ФАБ-5000 та ФАБ-9000, які, наскільки відомо, не використовувалися російськими окупантами на території України.

Загальна маса бомби – 3000 кг, маса вибухівки, яку вона несе – 1400 кг. Бомбу ФАБ-3000-М46 може нести єдиний військовий літак збройних сил Російської Федерації - Ту-22М3.

Востаннє ці бомби використовувалися ще Радянським Союзом під час війни у Афганістані (1979-1989).

Український військовий експерт Віктор Кевлюк підтвердив використання цієї авіабомби в Україні. Зокрема, наголосив Кевлюк, рашисти скинули такі фугасні бомби на «Азовсталь».

Експерт звернув увагу на стан бомби на оприлюднених росіянами фото, припустивши, що й літак-носій перебуває приблизно у такому ж стані. «Страшно подумати про стан решти ядерної тріади РФ. Цю країну слід повністю роззброїти, вона загрожує планеті одним своїм існуванням», – зазначив Кевлюк.

Нагадаємо, що росіяни бомбардують обидва великі металургійні підприємства Маріуполя –«Азовсталь» та металургійний комбінат імені Ілліча.