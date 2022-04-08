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    Для обстрілу Маріуполя рашисти розконсервували іржаві мегабомби (фото)

    Росія використовує у війні проти Україні бомби, які востаннє скидали на Афганістан у 80-х роках минулого століття - Для обстрілу Маріуполя рашисти розконсервували іржаві мегабомби (фото)
    Росія використовує у війні проти Україні бомби, які востаннє скидали на Афганістан у 80-х роках минулого століття
    фото: Tekegram-канал Fighterbomber

    Російські війська використовують у війні проти України старі радянські фугасні бомби

    Для бомбардувань Маріуполя на складах російського міністерства оборони були знайдені фугасні бомби ФАБ-3000-М46. Про це повідомив Telegram-канал Fighterbomber.

    Пізніше цю інформацію розповсюдили російські ЗМІ.

    Фугасні бомби – найпотужніші авіаційні бомби основного призначення (такі, що не несуть ядерного заряду). Авіабомба ФАБ-3000-М46 є однією із найбільших фугасних бомб в історії російського військовопромислового комплексу. Більшими за цей боєприпаси є лише ФАБ-5000 та ФАБ-9000, які, наскільки відомо, не використовувалися російськими окупантами на території України.

    Загальна маса бомби – 3000 кг, маса вибухівки, яку вона несе – 1400 кг. Бомбу ФАБ-3000-М46 може нести єдиний військовий літак збройних сил Російської Федерації - Ту-22М3.

    Востаннє ці бомби використовувалися ще Радянським Союзом під час війни у Афганістані (1979-1989).

    Український військовий експерт Віктор Кевлюк підтвердив використання цієї авіабомби в Україні. Зокрема, наголосив Кевлюк, рашисти скинули такі фугасні бомби на «Азовсталь».

    Експерт звернув увагу на стан бомби на оприлюднених росіянами фото, припустивши, що й літак-носій перебуває приблизно у такому ж стані. «Страшно подумати про стан решти ядерної тріади РФ. Цю країну слід повністю роззброїти, вона загрожує планеті одним своїм існуванням», – зазначив Кевлюк.

    Нагадаємо, що росіяни бомбардують обидва великі металургійні підприємства Маріуполя –«Азовсталь» та металургійний комбінат імені Ілліча.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Для обстрілу Маріуполя рашисти розконсервували іржаві мегабомби (фото)