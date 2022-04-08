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    Як покарати російських убивць? Порошенко в ефірі Sky News запропонував механізм

    Петро Олексійович&nbsp;закликав світ створити &laquo;Список Бучі&raquo; за прикладом &laquo;Списку Магнітського&raquo; - Як покарати російських убивць? Порошенко в ефірі Sky News запропонував механізм
    Петро Олексійович закликав світ створити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського»
    скріншот з відео

    Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх причетнів до злочинів проти людяності

    Російські убивці, які катували та розстрілювали українців у Бучі та інших населених пунктах, мають понести невідворотне покарання. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу Sky News. Він закликав створити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського» – для того, щоб покарати російських катів.

    «Тратегія в Бучі, де сотні й сотні цивільних осіб були вбиті у цій кривавій різанині, змінила природу війни. І що ж тепер ми потребуємо? Нам точно потрібні міжнародні санкції. Санкції, які були б руйнівними для путіна. Нам також потрібен «список Бучі». Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх тих варварів, які вбивали українських жінок, хто їх гвалтував, тим більше на очах їхніх дітей, тих хто вбивав і жінок, і дітей, і людей літнього віку та залишали їх лежати просто на вулиці», – говорить Порошенко.

    «Ніколи в житті я не думав, що колись таке побачу. Наш батальйон територіальної оборони був одним з тих перших, хто побачили цю катастрофічну картину. І тому не можна мовчати. Не можна бути десь посередині. Можна бути або на білому боці, або на чорному», – переконаний п’ятий Президент.

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    Теги: Петро Порошенко росія окупанти геноцид санкції війна Україна злочини проти людяності президент окупація трибунал #stoprussia
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    Як покарати російських убивць? Порошенко в ефірі Sky News запропонував механізм