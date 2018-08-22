НАБУ підозрює братів Дубневичів у відмиванні грошей та незаконному збагаченні



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Народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневичі

Антикорупційний орган вважає, що нардепи Дубневичі за останні три роки декларували кошти, походження яких документально не підтверджується

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів), які знаходяться у володінні Яворівської РДА, Пустомитівської РДА Львівської області та управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради у рамках кримінальної справи, фігурантами якої є народні депутати від БПП і брати Богдан і Ярослав Дубневичі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали суду від 15 серпня.

Слідство перевірить реєстраційні справи 32 підприємств (серед них ТОВ «Енергія -Тепловодосервіс», ТОВ «Енергія - Водопостачання», ФГ «Миколаївська Нива», ТОВ «АПП «Львівське», ТОВ «Енергія», ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Галицький дім», ТОВ «Мисливське господарство «Зубр», ТОВ «Сінема енд Джаз»), кінцевими власниками яких є Дубневичі.

Як пояснює НАБУ, в ході досудового розслідування виявлені обставини, що можуть свідчити про подання народними депутатами України Богданом та Ярославом Дубневичами до електронних декларацій за 2015-2017 роки завідомо неправдивих відомостей з декларування у своїй власності та власності членів сім'ї грошових коштів, походження яких документально не підтверджується, а їхній розмір у чотири рази більший розміру сукупного офіційного доходу отриманого цими депутатами та членами їх сімей за протягом 1999-2015 років.

Також, як стверджує антикорупційний орган, нардепи-декларанти не вказали низку нерухомого майна (земельних ділянок, нежитлових приміщень, квартир), корпоративних прав суб'єктів господарської діяльності, а також доходу отриманого у формі дивідендів та від здачі майна у лізинг, що перебувають у власності членів їх сімей.

Крім цього, слідство з’ясувало що Дубневичі, а також члени їх родин, за 2016 - 2017 роки здійснили витрати, які значно переважають отримані за вказаний період доходи, що може свідчити про набуття ними у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Таким чином, у червні 2018 року НАБУ зареєструвало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч.3 ст. 209, ст. 366-1, ч.3 ст. 368-2 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Декларування недостовірної інформації», «Незаконне збагачення»).

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи «Укрзалізниці» і компанії братів Дубневичів. Зокрема, у листопаді 2017 року Національна поліція провела близько 50 обшуків в шести регіонах у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що «підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія».