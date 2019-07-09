Розенко спростував інформацію про затримання Трубарова детективами НАБУ
«А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній?»
Віцепрем'єрміністр України Павло Розенко заперечив інформацію, яку поширило одне із українських ЗМІ, де йдеться, що керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова затримали детективи НАБУ та проводять обшуки.
«Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров...Хм... А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?? Нє??», - написав Розенко у своєму «Фейсбуці» та додав фото із засідання комітету.
Раніше «Європейська правда» з посиланням на джерело в Кабміні повідомила, що Трубаров затриманий Національним антикорупційним бюро, а детективи саме зараз вилучають документацію.
З 6 вересня 2017 року в.о. голови ФДМУ призначений Віталій Трубаров