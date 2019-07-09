Розенко спростував інформацію про затримання Трубарова детективами НАБУ



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Віталій Трубаров на засіданні црядового комітету, 9 липня Фото Павла Розенка, Фейсбук

«А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній?»

Віцепрем'єрміністр України Павло Розенко заперечив інформацію, яку поширило одне із українських ЗМІ, де йдеться, що керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова затримали детективи НАБУ та проводять обшуки.

«Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров...Хм... А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?? Нє??», - написав Розенко у своєму «Фейсбуці» та додав фото із засідання комітету.

Раніше «Європейська правда» з посиланням на джерело в Кабміні повідомила, що Трубаров затриманий Національним антикорупційним бюро, а детективи саме зараз вилучають документацію.

Фонд державного майна України (ФДМУ, Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує політику у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження, управління державного майна і корпоративних прав держави, а також регулює професійну оціночну діяльність в Україні.

Фонд державного майна України очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради України.