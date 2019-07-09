ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало главу Фонду держмайна Трубарова



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В. о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров

Трубаров керує Фондом держмайна з вересня 2017 року

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова. Про це сьогодні написала Економічна правда з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. «Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із виїмкою документів. Трубаров затриманий», - повідомило джерело.

Однак, як стало відомо згодом, ця інформація не відповідає дійсності. Віцепрем'єрміністр Павло Розенко повідомив, що у цей час Віталій Трубаров був присутнім на засіданні урядового комітету.

До слова, раніше стало відомо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе перевірку телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром організувати телеміст з російським телеканалом.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.