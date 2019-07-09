  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало главу Фонду держмайна Трубарова

    • Розсилка
    В. о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров - ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало главу Фонду держмайна Трубарова
    В. о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров

    Трубаров керує Фондом держмайна з вересня 2017 року

    Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова. Про це сьогодні написала Економічна правда з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. «Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із виїмкою документів. Трубаров затриманий», - повідомило джерело.

    Однак, як стало відомо згодом, ця інформація не відповідає дійсності. Віцепрем'єрміністр Павло Розенко повідомив, що у цей час Віталій Трубаров був присутнім на засіданні урядового комітету. 

    До слова, раніше стало відомо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе перевірку телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром організувати телеміст з російським телеканалом.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

    Читайте також матеріал «Главкома»:

     

    Читайте також
    обшук НАБУ чиновник Фонд державного майна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ