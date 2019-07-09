НАБУ разом із СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна



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Фото: Укрінформ

Слідчі дії санкціоновані і проводиться в рамках розслідування

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Про це повідомляє НАБУ у Twitter.

Як повідомляється, слідчі дії санкціоновані і проводиться в рамках розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ.

Детективи #НАБУ спільно зі співробітниками департаменту «К» #CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ. Деталі — згодом pic.twitter.com/7wC2vh4Yfq — NAB Ukraine (@nab_ukr) 9. heinäkuuta 2019

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ затримало в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова, а в його кабінеті проводять обшуки.

Однак, пізніше дану інформацію спростував віцепрем'єр Віталій Розенко. Він виклав на своїй сторінці в Facebook фотографію Трубарова, який перебував на засіданні урядового комітету.