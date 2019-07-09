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    Новини

    НАБУ разом із СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

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    НАБУ разом із СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна
    Фото: Укрінформ

    Слідчі дії санкціоновані і проводиться в рамках розслідування

    Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Про це повідомляє НАБУ у Twitter.

    Як повідомляється, слідчі дії санкціоновані і проводиться в рамках розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ.

    Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ затримало в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова, а в його кабінеті проводять обшуки.

    Однак, пізніше дану інформацію спростував віцепрем'єр Віталій Розенко. Він виклав на своїй сторінці в Facebook фотографію Трубарова, який перебував на засіданні урядового комітету.

     

    СБУ НАБУ розслідування
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