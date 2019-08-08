НАБУ записувало розмови суддів Окружного адмінсуду Києва сім місяців, - джерело



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За його словами, обсяг записів дуже великий і всі епізоди наразі аналізуються

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) записували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва сім місяців. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Писали сім місяців», - сказало джерело.

За його словами, обсяг записів дуже великий і всі епізоди наразі аналізуються.

При цьому співрозмовник не зміг однозначно сказати, чи є на цих плівках розмова керівника Офісу Президента Андрія Богдана із суддями ОАСК.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратора повідомила про підозру трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва і судді Суворовського районного суду Одеси у втручанні в діяльність державних органів.

НАБУ нібито записало розмови суддів ОАСК, які свідчать про їх втручання в діяльність державних органів.

Джерело: Українські новини