Україна отримала сотні тисяч доз вакцин, але не від коронавірусу

У МОЗ запевнили, що планові щеплення відбуватимуться без затримок

Вакцини будуть розвезені по регіонах, і вже наступного тижня стануть доступними для українців

Міністерство охорони здоров'я заявило, що до України поставлені нові партії вакцин для планових щеплень.

«До України надійшли нові вакцини, які призначені для планової вакцинації. Вже зараз на складах держпідприємства «Укрвакцина» перебуває вантаж із вакциною для профілактики поліомієліту в кількості 700 тисяч доз», — йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Згідно з ним, також минулого тижня прибув анатоксин для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену – півтора мільйона доз. Ще один вантаж отримали 1 березня – вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця в кількості 600 тисяч доз.

«І зовсім свіже прибуття – анатоксин для профілактики дифтерії та правця в кількості 300 тисяч доз. Загальна сума коштів, витрачених державою для закупівлі імунобіологічних препаратів, – майже 16 мільйонів гривень», — заявив МОЗ.

Зазначається, що препарати розвезуть по регіонах і вже з 8 березня вони стануть доступними для населення. Також на замовлення МОЗ Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну вакцини від дифтерії-правця для дітей та дорослих, закуплені за кошти державного бюджету.

«Вакцини, що закуповуються для держави через ЮНІСЕФ, проходять дуже суворий контроль якості на етапі виробництва та поставки в Україну. Ці вакцини безпечні та ефективні, мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я», — пообіцяли у МОЗ.

Сьогодні стало відомо, що поставки в Україну китайської вакцини CoronaVac відкладаються. Перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня. Нагадаємо, ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.