  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк на 1 вересня підвищив курс долара

    • Розсилка
    Нацбанк на 1 вересня підвищив курс долара

    Курс американської валюти на 8 копійок вищий, ніж днем раніше

    Національний банк України на 1 вересня встановив офіційний курс на рівні 27,56 гривень за долар. Курс на 8 копійок вищий, ніж днем раніше.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на такому рівні: 27,5618 гривень за 1 долар (+0,0859 грн). При цьому курс долара на 31 серпня становить 27,4759 гривень за 1 долар.

    screenshot_3_1434

    Курс долара на міжбанку станом на 10:30 31 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,54 гривень за долар, курс купівлі до 27,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,76 гривень за євро.

    З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 серпня довідковий курс на рівні 27,56 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 серпня (27,47 грн).

    В обмінних пунктах України 31 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,64 гривень за долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро.

    На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,39 (27,38 - 28 серпня), продажу - 27,64 (27,61 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,42 - 28 серпня), продажу 3,78 (3,77 - 28 серпня) грн за 10 рублів.

    Національний банк курс валют
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ