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    Економіка та фінанси

    Нацбанк зміцнив гривню до 28,41 за долар

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    Нацбанк зміцнив гривню до 28,41 за долар

    Порівняно з 5 вересня курс усіх валют знизився

    На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,41 грн/дол.

    Про це йдеться на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 вересня встановлені на такому рівні:

    • 28.411552 грн за долар;
    • 32.906260 грн за євро;
    • 0.414990 грн за російський рубль;
    • 36.429744 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 5 вересня курс усіх валют знизився.

     

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