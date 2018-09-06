Нацбанк зміцнив гривню до 28,41 за долар
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Порівняно з 5 вересня курс усіх валют знизився
На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,41 грн/дол.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 вересня встановлені на такому рівні:
- 28.411552 грн за долар;
- 32.906260 грн за євро;
- 0.414990 грн за російський рубль;
- 36.429744 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 вересня курс усіх валют знизився.