Нацбанк підвищив облікову ставку до 8%

Аналітики Національного банку погіршили прогноз інфляції на поточний рік

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. Про це йдеться на сайті НБУ.

Там зазначили, що в умовах «суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску» таке рішення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

«У першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів», – кажуть там.

В Нацбанку зазначають, що базова інфляція у червні пришвидшилася до 7,3% р/р та помітно перевищила квітневий прогноз (6,8% р/р). Це пов'язують зі збереженням високого споживчого попиту та зростанням виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці. Окрім того, наразі зростають світові ціни на продовольство та енергоресурси.

З огляду на це Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8,0% до 9,6%. Там прогнозують, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки новому врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії.

Окрім того, у НБУ сподіваються, що підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування

«Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року», – зазначають у Нацбанку.

Нагадаємо, у червні Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 7,5%, але попереджав, що у разі погіршення ситуації з інфляцією може її підвищити.

Облікова ставка – це один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Облікова ставка є чи не найголовнішим інструментом НБУ для впливу на інфляцію (зростання цін).

Зниженням ставки регулятор робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у зв’язку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше – інфляція розганяється. Зокрема, грошей стає менше на депозитах, а більше «на руках» і, відповідно, люди більше витрачають.

А вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки – коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. Врешті-решт грошей в економіці стає менше, й інфляція уповільнюється.