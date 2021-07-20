Попрацював 13 років. Із Нацбанку звільнився ще один топ-менеджер

Нацбанк накрила хвиля звільнень

Денис Новиков, директор департаменту виїзних перевірок Нацбанку, 20 липня завершив роботу. Як повідомили у НБУ, звільнення відбулось за згодою сторін.

Виконання обов’язків директора Департаменту виїзних перевірок покладено на Андрія Казака, заступника директора департаменту.

«Наразі департамент виїзних перевірок реорганізовано в департамент інспектування. Така зміна в структурі НБУ спрямована на підвищення ефективності виконання функцій щодо планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалення структури Національного банку», — повідомив регулятор.

Денис Новиков з 1996 до 2001 року та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду НБУ.

У лютому 2018 року Новиков за результатами відкритого конкурсу, у якому брало участь 69 претендентів, очолив департамент виїзних перевірок.

До слова. як пише видання Financial Times з посиланням на два джерела, наближені до президента України Зеленського, голові Національному банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка.

Раніше Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

Також усі керівники департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення.

У заяві йдеться про те, що наразі продовження роботи департаменту в НБУ є неможливим через централізацію прийняття рішень в одних руках та заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

За словами очільників департаменту, регулятор відійшов від прозорого прийняття рішень, невтручання у наглядові процеси, своєчасної та неупередженої комунікації рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

13 липня стало відомо, що Нацбанк залишає Сологуб – один із останніх менеджерів команди Гонтаревої.



